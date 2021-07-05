Картины Айвазовского впервые представили в музее Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Полотна известного российского художника-мариниста Ивана Айвазовского впервые выставили в музее Севастополя на открывшейся в понедельник выставке.

"С 5 июля по 31 октября 2021 года, на период закрытия Феодосийской картинной галереи (ранее сообщалось, что она закрылась на ремонт в марте и будет недоступна для посещения около года), работы Айвазовского впервые будут представлены в Севастополе. Следует отметить, что работы мастера крайне редко покидают родную Феодосию. Исключениями стали эвакуация в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также выставочные проекты в Русском музее и Третьяковской галерее, посвященные 200-летию художника", - сообщили ТАСС в пресс-службе Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Представитель музея уточнил, что на выставке представлены шесть полотен: "Автопортрет", "Вход в Севастопольскую бухту", "Черноморский флот до Крымской войны на феодосийском рейде", "Корабль "12 апостолов", "Малахов курган" и "Оборона Севастополя". Кроме того, в трех залах музея расположена выставка, посвященная самому художнику.

"Первый зал рассказывает об основных событиях жизни Айвазовского и его творчестве на Крымской земле. Второй зал раскрывает связь художника с русским Военно-морским флотом и флотоводцами-героями Крымской войны. Третий зал посвящен участию Айвазовского в событиях Первой обороны Севастополя. Атмосферу эпохи великого художника помогут воссоздать уникальные архивные документы, карты, схемы и личные вещи мастера", - отметили в музее.

По данным пресс-службы, проект организован Музеем героической обороны и освобождения Севастополя, Феодосийской картинной галереей им. И. К. Айвазовского и Российской государственной художественной галереей.

Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей, всего он создал более 6 тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник умер в 1900 году, похоронен в Феодосии.