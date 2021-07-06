Балетная звезда Мариинки Екатерина Кондаурова отметит 20-летие творческого пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Творческий вечер примы Мариинского театра, заслуженной артистки России Екатерины Кондауровой пройдет во вторник на XXIX Музыкальном фестивале "Звезды белых ночей". Этой программой балерина отметит 20-летие своего творческого пути на прославленной сцене.

На вечере публика увидит танцовщицу в трех амплуа: дерзкой Кармен в "Кармен-сюите" Альберто Алонсо, трепетной Джульеттой в третьем акте балета "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, а также героиней "Скрипичного концерта № 2", поставленного современным хореографом Антоном Пимоновым в стиле неоклассики на музыку Сергея Прокофьева.

"Путь Екатерины от артистки кордебалета до примы сложился не по обычному сценарию - от классики до современной хореографии, а с точностью до наоборот, чему помог случай. Огромным событием в ее творческой биографии стала встреча с Уильямом Форсайтом, в балетах которого она приняла участие. Срочно заменив травмированную солистку в его балете "StepText", она так быстро вошла в эту партию, что сразу же обратила на себя внимание, как артистка с хорошим потенциалом. И уже после этого она выросла настолько, что смогла в достойной манере танцевать спектакли классического репертуара. Это и "Корсар", и "Лебединое озеро", и "Баядерка", и весь-весь спектр классических балетов", - рассказал в беседе с журналистами исполняющий обязанности заведующего балетной труппой театра Юрий Фатеев. Он назвал Екатерину "профессионалом с самой большой буквы, у которой все подчинено искусству танца".

Екатерина Кондаурова, родившаяся в Москве, пережила второе рождение в Петербурге как балерина с международной известностью. С труппой Мариинского она гастролировала в Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Китае, США.

Ее называют танцовщицей, созданной для балетов Баланчина, мастером, в совершенстве владеющим искусством импровизации. Среди ее наград - премия "Золотая маска" за партию Анны Карениной в одноименном балете Алексея Ратманского (2011). Она является лауреатом премий "Золотой софит", Benois de la Danse (2006), обладателем Приза "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Звезда" (2011).