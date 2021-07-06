В Крыму открылась посвященная театру смена форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Четвертая смена форума "Таврида", посвященная театру и концертным площадкам, открылась в Крыму, экспертами станут специалисты ведущих театров России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе форума.

"На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму стартовал четвертый образовательный заезд "Артполяна", который объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "ArtMasters 2021" по направлению "Театр". В заезде принимают участие те, кто работает на сцене и за ней: театральные и концертные продюсеры, артисты и режиссеры театра, драматурги, художники-постановщики, журналисты в сфере культуры, художники по гриму, художники по свету, художники-оформители, сценографы, художники по костюмам, композиторы популярной музыки, звукорежиссеры, стейдж-менеджеры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в смене участвуют 400 человек из 65 регионов России. С участниками будут работать более 100 экспертов из театра им. Е. Вахтангова, театра им. М. Н. Ермоловой, МХТ им. Чехова, Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театра "Сатирикон" имени А. Райкина, театра "Ленком Марка Захарова", театра им. Маяковского, школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Театрального института им. Б. Щукина, Театрального училища им. М. С. Щепкина при Малом театре России, Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров.

"Молодые творцы заезда смогут пройти кастинг на обучение в Академии кинематографического и театрального искусства им. Н. С. Михалкова и принять участие в конкурсе на вакансию продюсера Московского продюсерского центра. Также на заезде состоится кастинг на шоу резидентов фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что в рамках чемпионата ArtMasters для участия в командных соревнованиях объединятся представители смежных компетенций: от художников по гриму и сценографов до звукорежиссеров и стейдж-менеджеров. Под руководством известных режиссеров команды сформируют пять эскизов к спектаклям. К ним присоединятся участники образовательный программы "Тавриды": актеры, режиссеры и линейные продюсеры. Лучшие постановки покажут на торжественной церемонии закрытия чемпионата 6 сентября на Новой сцене Большого театра.

По данным оргкомитета, кроме образовательной программы участники заезда смогут посетить три спектакля Большого театра кукол, пластический спектакль "Сны Вакулы" и увидеть записи спектаклей онлайн-кинотеатра Okko, созданных во время карантина.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.