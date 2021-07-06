Фильм "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начали снимать в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Съемки фильма "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова начались в Москве, работа продлится до конца октября. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кинокомпании "Марс медиа".

"Воланд" - один из самых амбициозных проектов нашей компании, в первую очередь в творческом смысле. Мы начали долгожданные съемки и очень надеемся, что сможем реализовать все задуманное и сделать фильм, который смогут оценить зрители любого возраста - и молодежь, и более старшее поколение, преданные фанаты романа "Мастер и Маргарита", - сказал продюсер картины Рубен Дишдишян, которого процитировали в пресс-службе.

Режиссером проекта выступает Локшин, который в прошлом году успешно дебютировал с мелодрамой "Серебряные коньки". Съемки картины продлятся до октября в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года.

Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Героем произведения становится загадочный Воланд.

Производство картины осуществляют компании "Марс медиа", "Амедиа продакшн", "Профит" при поддержке Фонда кино.