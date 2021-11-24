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Хулиган Пиноккио или главный хитрец?
Хулиган Пиноккио или главный хитрец?
Хулиган Пиноккио или главный хитрец?
Хулиган Пиноккио или главный хитрец?
Хулиган Пиноккио или главный хитрец?

Хулиган Пиноккио или главный хитрец? Кто вы из сказки Карло Коллоди

Кадр из мультфильма "Пиноккио", 1940 год
© LMPC via Getty Images
195 лет назад 24 ноября во Флоренции родился писатель Карло Коллоди, автор знаменитой повести для детей "Пиноккио, или Приключения деревянной куклы". Мы придумали для вас несложный тест, который подскажет, на кого из персонажей истории вы больше всего похожи

Сказочная история о деревянном мальчике Пиноккио, которого в своей мастерской создает старый одинокий столяр Джеппетто, наверное, один из самых популярных итальянских сюжетов в мире (сравниться с ней смогут только, пожалуй, "Приключения Чипполино"). Эту историю писатель Карло Коллоди сочинил практически за одну ночь: написать детскую сказку ему предложил его редактор, и автор так загорелся этой идеей, что уже наутро отправил готовую рукопись в газету. Сейчас это одна из самых любимых и популярных детских историй в мире, она переведена почти на 90 языков, ее экранизировали около четырех сотен раз (и экранизируют наверняка еще), а в некоторых странах она даже стала основой для сказок других писателей. 

Например, в нашей стране более известна адаптация Алексея Толстого — "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Основной сюжет остался практически неизменным, но автор добавил некоторые детали (например, имена для Кота и Лисы — Базилио и Алиса, черепаху Тортиллу и сам золотой ключик, которые отсутствовали в оригинале). Кроме того, Толстой убрал растущий от вранья нос Пиноккио, и его Буратино в конце так и не стал настоящим мальчиком. 

Пройдите несложный тест, чтобы узнать, на какого персонажа из сказки о Пиноккио вы похожи больше всего.

 

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