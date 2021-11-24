Хулиган Пиноккио или главный хитрец? Кто вы из сказки Карло Коллоди

Сказочная история о деревянном мальчике Пиноккио, которого в своей мастерской создает старый одинокий столяр Джеппетто, наверное, один из самых популярных итальянских сюжетов в мире (сравниться с ней смогут только, пожалуй, "Приключения Чипполино"). Эту историю писатель Карло Коллоди сочинил практически за одну ночь: написать детскую сказку ему предложил его редактор, и автор так загорелся этой идеей, что уже наутро отправил готовую рукопись в газету. Сейчас это одна из самых любимых и популярных детских историй в мире, она переведена почти на 90 языков, ее экранизировали около четырех сотен раз (и экранизируют наверняка еще), а в некоторых странах она даже стала основой для сказок других писателей.

Например, в нашей стране более известна адаптация Алексея Толстого — "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Основной сюжет остался практически неизменным, но автор добавил некоторые детали (например, имена для Кота и Лисы — Базилио и Алиса, черепаху Тортиллу и сам золотой ключик, которые отсутствовали в оригинале). Кроме того, Толстой убрал растущий от вранья нос Пиноккио, и его Буратино в конце так и не стал настоящим мальчиком.

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