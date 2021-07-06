В кинотеатре на Елисейских полях покажут "Москва слезам не верит" в память о Меньшове

ПАРИЖ, 6 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Фильм "Москва слезам не верит" повторно покажут в парижском кинотеатре "Бальзак" в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове. Об этом рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes ("Когда русские...") продюсер Марк Рюскар. "В четверг в 16:00 мы организуем показ "Москва слезам не верит" в память о Меньшове", - рассказал он.

По словам Рюскара, в это воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. Он отметил, что данный фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики. "Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось [организовать визит]", - пояснил Рюскар.

Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году. Во времена СССР он руководил советско-французским предприятием "Мосимедиа" и продюсировал российские картины во Франции - например "Подмосковные вечера" (1994), а также был продюсером Пьера Ришара в России.

В этом году фестиваль прошел под лозунгом "Когда русские нас потрясают" (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов. Лучшей была признана картина Дмитрия Давыдова "Пугало" (2020), конкуренцию которой в этой номинации составила комедия Михаила Сегала "Глубже" (2020), драма Ивана Твердовского "Конференция" (2020), военно-историческая драма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" (2020) и драма Филипа Юрьева "Китобой" (2020). Также в формате видеоконференции состоялся мастер-класс Андрея Кончаловского и беседы с писателем Дмитрием Глуховским и российским костюмером и декоратором Надеждой Васильевой.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, позднее - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Он умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище 8 июля.