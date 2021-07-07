Итальянский театр Таскабиле покажет уличный ходульный спектакль в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Театр Таскабиле из Бергамо представит 7 июля уличный спектакль "Вальс" в исполнении танцующих на ходулях актеров в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе "Ельцин-центра".

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

"Театр Таскабиле в Бергамо - Академия сценических форм, основанный в 1973 году Рэнцо Вескови, представит одну из своих самых известных постановок - уличный ходульный спектакль "Вальс", который был впервые показан в 1994 году. В этой яркой постановке, которая передает легкость и волшебство танца, задействовано 11 актеров на ходулях", - говорится в сообщении.

Спектакль был представлен в различных странах, в том числе, в Испании, Дании, Австрии, Швеции, Португалии и во многих других.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации.