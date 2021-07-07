Олег Газманов отметит 70-летие юбилейным туром и новым альбомом

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист России Олег Газманов представит новый альбом к своему 70-летию. Певец уже отправился в юбилейный гастрольный тур.

"Сейчас уже идет мой юбилейный тур с названием "7:0 в мою пользу". К 22 июля - к самому юбилею - я выпущу новый альбом под тем же названием", - сказал Газманов в интервью ТАСС.

День рождения артист встретит на сцене в Светлогорске. Вместе с ним выступит сын Родион.

"Два года назад я решил не праздновать день рождения, как обычно, за столом в Москве, а пригласить друзей и встретить его на сцене. На своей родине. Был прекрасный концерт, я себя чувствовал очень счастливым, - рассказал он. - Я и в этот раз решил свой юбилей встретить на сцене".

Газманов признался, что и в 70 лет готов демонстрировать на сцене акробатические трюки. "Обычно на сцене во мне столько адреналина, что, чтобы не взорваться, я делаю какой-то трюк. Но если в этот раз я не прыгну, то у публики будет прекрасная возможность прислушаться к моим стихам. Думаю, от этого концерт не будет хуже", - добавил он.

Юбилейный концерт в Москве запланирован 30 октября в "Крокус Сити Холле".

Жизнь и творчество артиста

Олег Газманов родился в Гусеве Калининградской области. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист России получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день.

Песни Газманова поют многие звезды отечественной эстрады, в числе которых - Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.