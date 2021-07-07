Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист России Олег Газманов думает завершить музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Сейчас артист гастролирует с программой "7:0 в мою пользу", приуроченной к 70-летию, которое он отметит 22 июля.

"Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним", - сказал Газманов.

Газманов подчеркнул, что, если и сделает соответствующее заявление, то точно не для привлечения публики на свои концерты. "С этим у меня и так все в порядке", - признался музыкант.

На днях музыкант принял участие в открытии школы SUP-бординга в Серебряном бору в Москве. "Это очень быстро растущее направление спортивно-физкультурно-оздоровительное, - рассказал он. - Но, как правило, эти доски дают в аренду и не показывают, как с ними обращаться. Я изучил все, у меня очень хорошо получается, и могу профессионально показать, как это делать правильно".

Жизнь и творчество артиста

Олег Газманов родился в городе Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист России получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день.

Песни Газманова поют многие звезды отечественной эстрады, в числе которых - Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.