"Роза Хутор" выпустил книгу воспоминаний русского офицера о путешествии на Кавказ

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Курорт "Роза Хутор" совместно с издательским домом Мещерякова выпустил книгу "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера". Книга вышла тиражом 1,5 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба курорта.

"Это издание основано на документальном произведении "Воспоминания кавказского офицера", вышедшее в 1864 году в журнале "Русский вестник". И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора - барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев, именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары", - пояснили в пресс-службе.

Федор Торнау (1810 - 1890 гг.) - русский офицер, дипломат, писатель, разведчик и участник Кавказской войны. Заметки Торнау по Кавказу были использованы историками в своих исследованиях, а описание некоторых народов, исчезнувших с карты Кавказа и переселившихся в середине ХIХ века в Турцию и на Ближний Восток, и сегодня остается единственным источником информации об их быте и нравах того периода. В книге Торнау также есть и первые подробные описания "Долины Мдзимты" - места, где сейчас расположен курорт "Роза Хутор".

"Творчество Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян. И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего Музея Археологии также во многом построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Мы рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе", - цитирует пресс-служба слова генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

Ранее "Роза Хутор" и ИД Мещерякова также выпустили сборник "Сказки горного Черноморья", впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки.