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Умер Роберт Дауни - старший

Актер и режиссер страдал от болезни Паркинсона
Роберт Дауни - старший AP Photo/Damian Dovarganes
Описание
Роберт Дауни - старший
© AP Photo/Damian Dovarganes

ТАСС, 7 июля. Режиссер и актер Роберт Дауни - старший умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила в среду газета New York Daily News со ссылкой на его жену.

По ее словам, Дауни ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона.

Первой известной работой режиссера стал фильм "Патни Своуп" (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина "Дворец Грисера" (Greaser’s Palace, 1972). Дауни - старший также снялся в нескольких фильмах, таких как "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights, 1997), "Магнолия" (Magnolia, 1999), "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" (To Live and Die in L.A., 1985).

Дауни - старший - отец актера Роберта Дауни - младшего.

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