Онлайн-гид по усадьбе под Ярославлем создали к 200-летию со дня рождения Некрасова

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха" в Ярославской области к 200-летию со дня рождения поэта подготовил бесплатный онлайн-гид для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Музей-заповедник "Карабиха" - один из самых известных в Ярославской области и каждый год принимает гостей из разных регионов страны. В год 200-летия Некрасова особенно важно внедрение инновационных форматов в работу музея. Онлайн-экскурсии сегодня востребованы у индивидуальных туристов. Это возможность организовать безопасное и комфортное посещение музея и предложить интересный продукт посетителям", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Максима Авдеева.

Туристам предложат индивидуальный цифровой гид. Как уточняет пресс-служба, чтобы воспользоваться гидом, нужно скачать на смартфон приложение с сайта izi.TRAVEL или WeGoTrip или отсканировать QR-код, указанный на информационных стендах музея. Онлайн-экскурсовод особенно актуален в период пандемии.

На прошлой неделе в "Карабихе" открылись фестивальный парк и сценический комплекс на 380 человек. Торжественное открытие планировалось провести во время Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, который должен был состояться в музее-заповеднике "Карабиха" 3 июля, однако проведение праздника отменили из-за пандемии коронавируса.

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.