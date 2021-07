Александр Роднянский готовит новые проекты со Звягинцевым и Балаговым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский готовит совместные проекты с режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым, а также планирует сотрудничество по новому фильму со Стивеном Содербергом, который станет его сопродюсером. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кинокомпании "Нон-стоп продакшн".

Как сообщили в компании, продюсер объявил о предстоящих проектах на Каннском кинофестивале, они будут запущены в производство в 2021-2022 годах. "Речь идет о следующем фильме Кантемира Балагова, первом англоязычном фильме Андрея Звягинцева и документальном проекте Годфри Реджио, который Роднянский продюсирует вместе с обладателем премии "Оскар" Стивеном Содербергом", - рассказали в пресс-службе.

Семейная драма Звягинцева под рабочим названием "What Happens" станет "тонким рассуждением о ценностях человеческой жизни". Режиссер пишет сценарий со своим постоянным соавтором Олегом Негиным. "После того, как мы завершили работу над фильмом "Нелюбовь", который я всегда негласно считал финалом нашей российской трилогии вместе с "Еленой" и "Левиафаном", мы взяли с Андреем творческую паузу. А недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека дают ему возможность говорить с любой аудиторией - и российской, и глобальной", - сказал Роднянский.

Кантемир Балагов планирует приступить к съемкам своего третьего фильма "Моника" после того, как завершит работу над пилотными эпизодами сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мейзина. События новой картины развернутся в наши дни в родной для режиссера Кабардино-Балкарии. Над сценарием он работает в соавторстве с российской писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии "Большая книга".

Третий проект снимет американский режиссер Годфри Реджио. Сюжет расскажет о молодых людях, которые "поставили себе цель создать новую культуру в мире, переживающем беспрецедентную технологическую трансформацию, и находящимся под угрозой экологической катастрофы". Музыку к фильму напишет композитор Филип Гласс. "Когда Стивен Содерберг рассказал мне об этой истории, я не сомневался ни секунды и моментально присоединился к ней. Я давний и абсолютный поклонник фильмов Годфри Реджио, и работать вместе с ним и со Стивеном Содербергом над новым фильмом - для меня особая честь", - заключил продюсер.

На Каннском кинофестивале Роднянский представляет два фильма - российскую картину "Разжимая кулаки" Киры Коваленко и израильский фильм "Найти Анну Франк" Ари Фольмана.