Оперная певица Хибла Герзмава выступит в Петербурге в День семьи, любви и верности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Народная артистка России Хибла Герзмава выступит в Петербурге в День семьи, любви и верности. Ее праздничный вечер пройдет в четверг в большом концертном зале "Октябрьский", сообщила пресс-служба певицы.

"В День семьи, любви и верности на концерте в зале "Октябрьский" будут присутствовать золотые и серебряные юбиляры семейной жизни - их торжественно наградят представители администрации города", - рассказали в пресс-службе, добавив, что концерт пройдет при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Одна из самых востребованных оперных певиц страны Хибла Герзмава будет петь в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Впервые певица выступит с сольным концертом в новом статусе лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Примадонна столичного МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, педагог Московской консерватории Хибла Герзмава выступит на концерте не только с оперными ариями, написанными для сопрано, но предстанет и в других музыкальных стилях. Она включила в программу народные песни, а также эксперименты в жанре кроссовер - на стыке классической музыки, блюза и джаза.

Певица удостоена премий "Триумф", "Золотая маска", Casta Divа. Она является обладательницей Гран-при Х международного конкурса имени Петра Чайковского.