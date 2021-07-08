В Волгограде запланированный на сентябрь фестиваль ParkSeason Fest отменили из-за COVID-19

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Вторая часть музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest, проведение которой было запланировано в Волгограде на сентябрь, не состоится из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти Волгоградской области предложили перенести ее на 2022 год, сообщается на странице фестиваля в Instagram.

"В связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Волгограде и Волгоградской области проведение масштабного культурно-массового мероприятия ParkSeason Fest, запланированного на стадионе "Волгоград-Арена" 18 сентября 2021 года, не представляется возможным. Предлагаем вам рассмотреть возможность переноса мероприятия на 2022 год в связи с его высокой социальной и культурной значимостью для региона", - говорится в размещенном в Instagram письме на имя гендиректора ООО "Агентство стратегических мероприятий" Дениса Цуканова, подписанным вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным.

Организаторы фестиваля сообщили, что рассчитывают на поддержку всех, кто ждал фестиваль, все купленные ранее билеты будут действительны в 2022 году. "Но у тех, кто захочет вернуть деньги, будет такая возможность. Мы обсудим с билетными операторами, с какого числа они смогут запустить данную процедуру", - говорится в обращении к волгоградцам.

Ранее сообщалось, что программу фестиваля, который из-за пандемии был перенесен с 15 августа 2020 года, из-за эпидемической обстановки разбили на две части - майскую и сентябрьскую (основную). В мае фестиваль состоялся на территории Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, перед волгоградцами и гостями города выступили Ольга Бузова, Клава Кока, Миша Марвин, Даня Милохин, дуэт RASA, группа Krec и представители волгоградского панк-рока группа "Папин Олимпос". В сентябре должны были выступить хедлайнеры фестиваля группы Би-2, "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes.

ParkSeason Fest - новый формат музыкально-развлекательных фестивалей, который впервые был запланирован на территории объединенного пространства парка и стадиона (Центральный парк культуры и отдыха и стадион "Волгоград Арена").