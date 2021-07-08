Студия Горького снимает документальный сериал "Советский дизайн" о созданных в СССР вещах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького приступила к съемкам документального проекта "Советский дизайн" о вещах, созданных в СССР, его премьера запланирована на осень 2021 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба студии.

"В советские времена большинство людей не задумывалось о дизайне, а между тем достижения в этой сфере были совершенно выдающимися. О них и сейчас мало говорят, хотя многие решения широко используются. Мы безошибочно определяем исходную эпоху в дизайне упаковок для сгущенки и различных шоколадных изделий, чувствуем ее в трехлитровой банке, авоське и в панельном строительстве. Почему эти предметы уникальны, как они создавались и как связаны с каждым из нас. Об этом мы и хотим рассказать всем желающим в актуальном формате интернет-сериала", - рассказала креативный продюсер документального и научно-популярного кино студии Анастасия Рыцина, чьи слова привели в пресс-службе.

Студия готовит документальный проект совместно с компанией "Амурские волны". Зрителей ожидает 20 эпизодов по 15 минут, премьера состоится осенью на YouTube.

Героями сериала станут ведущие исследователи темы - историки, искусствоведы, коллекционеры, а также российские дизайнеры. Режиссером выступил Игорь Марков, который ранее участвовал в создании документального проекта о жизни после пандемии "Новая реальность".

"Мы пытаемся осмыслить, что такое советский дизайн для всех нас сегодня. Каждая серия - это новая икона: железобетонный забор ПО-2 с ромбиками, пластмассовая люстра "под хрусталь" с отваливающимися "висюльками", настенный ковер, под которым выросло несколько поколений. Обязательно будет серия о предметах, которые были спроектированы, но так и не запущены в производство. Например, первый в мире умный дом, оказывается, придумали именно советские дизайнеры в 1980-х годах", - поделился режиссер.

Проект стал победителем конкурса на создание интернет-контента для молодежи, организованного Институтом развития интернета, он финансируется в рамках нацпроекта "Культура".