Робот будет проводить экскурсии в районной библиотеке в Удмуртии

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Робот начнет проводить экскурсии в отремонтированной Кильмезской модельной библиотеке в Сюмсинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Кильмезском сельском филиале №8 Сюмсинского района продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства <...> нацпроекта "Культура". <...> Уже проведен ремонт помещения, закуплена техника, в том числе робот R. Bot 100 Plus - самый необычный экспонат и помощник в учреждении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, робот умеет проводить экскурсии и презентации для посетителей, фотографирует и отправляет фото с логотипом на принтер или электронную почту, может найти фотографию в аккаунтах Insagram, записывает короткие видео, играет, запоминает лица и имена.

Отмечается, что работы по созданию модельной библиотеки ведутся с января 2021 года. Уже закуплена мебель, обновлен фонд более чем на 1,5 тыс. экземпляров книг. В зону обслуживания библиотеки входят село Кильмезь и деревня Балма, где проживает более 2,7 тыс. человек, основными пользователями библиотеки являются дошкольники и ученики Кильмезской средней общеобразовательной школы.

Всего в Удмуртии в 2021 году будет создано 3 модельные библиотеки. Сейчас работы продолжаются в Библиотеке-филиале имени Н.К. Крупской Ижевска и Центральной городской детской библиотеке им. Е.А. Пермяка Воткинска.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.