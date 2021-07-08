Умер народный артист России Михаил Глуз

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Михаил Глуз ушел из жизни на 70-м году. Об этом сообщается на сайте театра "Ленком Марка Захарова" в четверг.

"Сегодня пришло печальное известие - не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей. <...> Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о месте и времени прощания с Глузом будет известно позже.

Глуз - российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ (1996). Автор мюзиклов "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением" и др. Музыкальный (1977-1984) и художественный (1984-1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса.