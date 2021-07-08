Театр на Малой Бронной опроверг информацию о госпитализации Игоря Верника

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Верник, о госпитализации которого сообщил в четверг один из Telegram-каналов, чувствует себя хорошо, он не находится на лечении в больнице. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Малой Бронной, где артист занят в одном из спектаклей.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что Верник якобы доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.

"Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован", - сказали в пресс-службе театра.

В ноябре 2020 года "112" также сообщал о госпитализации Верника, артист тогда опроверг это сообщение.