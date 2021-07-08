Российский проект "Вампиры средней полосы" стал лучшим сериалом полугодия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Вампиры средней полосы" и "Круэлла" возглавили рейтинг лучших фильмов и сериалов полугодия. Об этом говорится в рейтинге медиапроекта "Кино Mail.ru", составленном по итогам первой половины 2021 года на основе оценок аудитории портала.

"Лучшим сериалом полугодия, согласно зрительским рейтингам, стал российский проект "Вампиры средней полосы" - о семье вампиров, проживающих среди простых смертных в Смоленске. Второе место - у американской детективной драмы канала HBO "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли. Замыкает тройку лидеров многосерийный проект Marvel "ВандаВижен", вышедший в январе" - отмечает проект.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли, соответственно, сериалы "Хрустальный" Душана Глигорова и "Полет" Петра Тодоровского-мл. Также в десятку лучших вошли: "Засланец из космоса", "Топи", "В ее глазах", "Тень и кость", "За час до рассвета".

"Топ лучших фильмов первой половины 2021 года возглавляет, по мнению российских зрителей, приквел знаменитой киноистории Disney о 101 далматинце "Круэлла" - о молодости Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун. Второе место - у продолжения популярного российского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". На третьей позиции разместилась четырехчасовая режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера - примечательно, что фильм о команде супергероев вселенной DC не выходил в широкий прокат, премьера состоялась на платформе HBO Max.

Замыкают пятерку лучших фильмов полугодия боевик российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто" и сиквел хоррора Джона Красински "Тихое место 2".