В Астрахани Ильдар Абдразаков провел мастер-классы для молодых оперных дарований

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Четвертый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра, лауреата премии "Грэмми", завершился в Астрахани 7 июля большим концертом с участием выдающихся мировых оперных звезд и мастер-классами для молодых оперных дарований. Астрахань стала одним из трех городов, где прошла не только концертная часть фестиваля, но состоялась также и обширная образовательная программа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства культуры и туризма Астраханской области.

"Образовательная программа фестиваля в этом году состоялась в Москве, Новосибирске и Астрахани. Специально для участия в мастер-классах маэстро в Астрахань приехали молодые оперные дарования из 200 городов России, которые были предварительно отобраны. Впервые на Большой сцене Астраханского театра оперы и балета выступили признанные мастера оперной сцены, лауреаты международных и российских конкурсов. Для Астрахани это стало грандиозным событием мирового уровня", - сообщил собеседник агентства.

В прошлом году международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова состоялся в четырех городах - Уфе, Казани, Москве и Екатеринбурге, в этом году проект значительно расширил свою географию и охватил уже семь городов страны. Помимо Уфы, где 27 мая открылся фестиваль, это Москва, Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск и Астрахань.

По признанию Ильдара Абдразакова, фестиваль приглашали в 25 городов России, но выбор был сделан в пользу новых для фестивальной программы городов, в которых звезда мировой оперной сцены еще не выступал.

"Давно мечтал выступить в Астрахани, вот, наконец, свершилось! Театр у вас красивый, очень впечатляет. Я много гастролировал по миру, только на сцене "Ла Скала" сыграл более 150 спектаклей. Для меня астраханская сцена что-то новое", - сказал Абдразаков.

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова проходит ежегодно с 2018 года. Он стимулирует поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи. Агентство ТАСС выступает генеральным инфопартнером фестиваля.