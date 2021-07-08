Волонтеры на Урале запишут для незрячих аудиокниги местных авторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства культуры Свердловской области, деятели культуры, журналисты и другие жители региона - всего около 200 человек - запишут для незрячих и слабовидящих людей аудиокниги уральских писателей и поэтов. Выбранные для социального проекта "Говорящая книга" произведения ранее не были переведены в аудиоформат, сообщила Анастасия Харламцева, заведующая отделом издательских и медиатехнологий Свердловской областной библиотеки для слепых, где в четверг началась запись книг.

"[К реализации проекта] мы подключили звукорежиссеров из Москвы, наших коллег из Российской государственной библиотеки для слепых и подключились сами (Свердловская областная специальная библиотека для слепых - прим. ТАСС). Мы подобрали литературу небольшого формата, например, стихи, где достаточно велика эмоциональная составляющая, где людям проще раскрыться. <...> Стихотворений много, поэтому мы можем задействовать всех волонтеров, а это практически 200 человек", - сказала на открытии акции "Говорящая книга" Харламцева, уточнив, что ранее выбранные произведения не переводились в аудиоформаты, доступные людям с нарушениями зрения.

Для аудиозаписи были выбраны книги писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка, Германа Дробиза, Николая Никонова и поэта Михаила Найдича. Особенность аудиокниг для слепых состоит в том, что записи будут загружены на специальное устройство для инвалидов по зрению - тифлофлешплеер.

Одним из волонтеров проекта стала народная артистка РФ Светлана Комаричева. Она уже записала стихотворение Найдича.

Аудиокниги поступят в специализированную библиотеку в конце ноября. Ожидается, что их прослушают около 10 тыс. человек.