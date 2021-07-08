Фестиваль "На родине П. И. Чайковского" в Ижевске открылся в усеченном формате

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Фестиваль искусств "На родине Петра Ильича Чайковского" открылся в Ижевске в усеченном формате из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС директор филармонии Удмуртии Алексей Фомин.

"Очень жаль, что не сможем провести фестиваль в том масштабе, как мы планировали, потому что музыка Чайковского во время фестиваля должна была звучать везде: и на центральной площади Ижевска, и в парке "Времена года" в Воткинске, и на набережной реки Кама в Сарапуле. Это были интересные проекты, но к сожалению, пандемия вносит коррективы. Было принято решение, что вообще не состоится только один концерт DJ Feel с симфоническим оркестром Удмуртии на центральной площади Ижевска. <...> Большую часть остальных концертов, которые планировалось проводить на открытых площадках, мы перевели в формат концертных залов на 200-250 зрителей", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что организаторы фестиваля все-таки планируют встретиться с DJ Feel в следующем концертном сезоне в зале филармонии, чтобы порадовать любителей музыкальных экспериментов.

Открытие фестиваля состоялось на ижевском стадионе "Динамо", трибуны которого вмешают около 3 тыс. человек, но согласно введенным ограничениям, были заполнены не более чем на 75%. Волонтеры на входе помогали зрителям занять места так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Мероприятие открыли участники проекта "Музыкальная экспедиция", арт-директором которого является известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов.

До 11 июля в разных городах Удмуртии также запланированы концерты пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста СССР Юрия Симонова, камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением дирижера Юрия Башмета, Государственного симфонического оркестра Удмуртии под руководством дирижера Николая Роготнева.

Фомин рассказал, что в рамках фестиваля в этом году запланировали большой образовательный блок, во время которого ведущие российские менеджеры в сфере культуры Елена Яковлева, Ольга Гринченко и Анна Зейман будут обучать представителей сферы культуры. "На наши мастер-классы приезжают представители сферы культуры из других регионов: Белгорода, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, в том числе среди них директора филармоний, а также представители районов Удмуртской Республики: представители школ искусств, дворцов культуры и так далее. Ведь сегодня мало построить и реконструировать ДК, нужно запустить там новую систему. И это будут совершенно бесплатные занятия, мы уже завершили прием заявок, согласно которым свыше 150 человек смогут получить новые знания в области менеджмента культуры", - заметил он.

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля (7 мая по новому стилю) 1840 года в селении Воткинского завода и провел там первые 8 лет жизни. В доме, где вырос Петр Ильич, разместился государственный мемориально-архитектурный комплекс "Музей-усадьба Чайковского", который располагается в удмуртском Воткинске на общей площади в 3,2 га. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. На родине Чайковского ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в них участвуют именитые исполнители российского и мирового уровня.