Ретроспектива работ Юрия Пименова откроется в Новой Третьяковке в сентябре

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ретроспективная выставка советского живописца, сценографа и педагога Юрия Пименова, на которой будут представлены около 170 работ автора, созданных в разные периоды творчества, впервые пройдет в Новой Третьяковке на Крымском валу с 8 сентября 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Как часто оказывается в последние годы, та выставка Юрия Ивановича Пименова, которую мы готовим и планируем открыть в начале сентября, это первая ретроспектива художника, чье имя известно очень широко благодаря картине "Новая Москва", которая для многих - символ Москвы, символ жизни страны в 1930-е годы, светлой стороны этой жизни", - сказала Трегулова.

Директор галереи рассказала, что творчеству Пименова присущ радикальный переход от одной концепции к другой. "Анализируя его творчество, начиная с 1920-х, заканчивая 1970-ми годами, огромный диапазон, мы все отчетливо поняли, что этот художник был невероятно тонким и чувствительным инструментом, который может быть даже лучше, чем огромное количество его талантливейших коллег, отражал эпоху, и радикально менялся", - отметила она.

Выставочный проект включает в себя более 170 произведений, среди которых живописные полотна, графика, воспроизведения несохранившихся работ. В выставке принимают участие 22 музейных и частных собрания России, Белоруссии и Латвии. Куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века галереи Елена Воронович рассказала, что зрители смогут увидеть 8 из 12 уничтоженных автором работ, место которых неизвестно. "Дело в том, что эти работы были очень популярны в этот период, они были очень обсуждаемы и были воспроизведены в прессе и каталогах. Картинки не сходили с полос журналов", - пояснила куратор.

Другой куратор проекта, хранитель отдела живописи первой половины XX века галереи Наталья Чернышева добавила, что в мультимедийном формате будет представлено панно "Физкультурный парад". "Панно было представлено один раз на выставке в Русском музее в 1994 году. Это будет уникальная возможность его увидеть. Это очень монументальное панно - 9 на 14 метров. К сожалению, по состоянию сохранности оно не могло быть представлено на проекте. Но по просьбе Третьяковской галереи в Русском музее была проведена большая масштабная фотосъемка, которая и позволила создать мультимедийную инсталляцию и показать воспроизведение этого панно", - рассказала куратор.

В новость внесена правка (14:07 мск) - передается с исправлением в заголовке в связи с изменением информации организаторами выставки.