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"Майор Гром: Чумной Доктор" возглавил международный топ Netflix

Фильм стал доступен для зарубежной аудитории сервиса 8 июля
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" Disney
Описание
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
© Disney

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Российский кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима в четверг стал самым популярным фильмом у пользователей Netflix по всему миру. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала FlixPatrol, который отслеживает предпочтения подписчиков стриминговых сервисов.

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В четверг фильм стал доступен для зарубежной аудитории площадки, в российском сегменте Netflix картина появилась еще в мае. "Майор Гром" смог обойти в мировом рейтинге популярности фильмы "Варкрафт", "Улица страха. Часть 1: 1994".

Российская лента возглавила национальные топы Netflix в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble и вышел в прокат весной 2021 года.

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