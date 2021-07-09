Имя Владимира Меньшова присвоили фестивалю документального кино "Победили вместе"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Имя актера и режиссера Владимира Меньшова присвоено Севастопольскому международному фестивалю документальных фильмов "Победили вместе", который является одним из крупнейших в РФ, сообщил председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по сотрудничеству в евразийском медиапространстве, президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин, выступая онлайн на общем собрании членов Генеральной Ассамблеи народов Евразии в ТАСС.

"Фестиваль, который мы решили назвать Международный кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова вчера, когда было прощание с нашим почетным президентом фестиваля", - сказал он.

Рузин уточнил, что Меньшов возглавлял фестиваль с 2015 года, за это время "из небольшого мы превратили фестиваль к 2019 году уже в крупнейший фестиваль документального кино в РФ", - сказал Рузин.

Он уточнил, что более 35 стран ежегодно заявляли свои работы на участие в фестивале. "И это в Крыму, когда мы говорим об исторической памяти <…>, и именно в Крыму мы создали такое событие, которое признано международным событием", - отметил Рузин.

Накануне в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов, коллеги и поклонники проводили режиссера и актера в последний путь продолжительными овациями. Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

"Победили вместе" - один из крупнейших в России фестивалей документального кино. В нем участвуют свыше 300 профессионалов, более 100 - представители зарубежной индустрии кино и телевидения.