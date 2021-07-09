Картину "Соколиная охота" впервые за 100 лет покажут после реставрации в Смоленске

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Смоленский государственный музей-заповедник приступил к реставрации картины "Соколиная охота", которая была написана в XIX веке предположительно князем Алексеем Куракиным и хранилась около 100 лет в фондах музея. После нее будет организована специальная выставка этой картины, рассказала ТАСС реставратор музея Ольга Куликова.

"Картина "Соколиная охота" поступила в фонды музея в 1920-х годах, источник поступления неизвестен. Полотно хранилось в числе картин других на специальных валах. Во время очередного профосмотра полотно развернули и разглядели очень красивую композицию, было принято решение взять картину на реставрацию. С обеспечением реставрационными материалами нам помог меценат", - сказала Куликова.

По ее словам, холст истлел, авторская живопись сохранилась на 50-60% поверхности, реставрация картины пройдет в два этапа. "Сначала проведем техническую реставрацию по укреплению авторского красочного слоя и дублирование авторского хоста. Затем начнется восстановление и реконструкция утраченной авторской живописи. Планируется завершить реставрацию через три года, полотно останется на хранении в фондах музея. В музее проведем выставку одной картины, на которой представим восстановленное полотно", - отметила Куликова.

Картина "Соколиная охота" является копией с картины французского художника Ораса Верне "Княгиня Леонилла Сайн-Витгенштейн-Сайн на лошади", написанной в 1837 году, оригинал находится в Литовском национальном художественном музее в Вильнюсе. По одной из версий, копию написал князь Алексей Борисович Куракин (1809-1872), который служил секретарем российского посольства в Париже, был художником любителем и с 1869 года стал почетным членом Императорской Академии художеств. "Куракин решил повторить всадницу с соколом, но портрет написать своей любимой жены Юлии Федоровны, урожденной Голицыной. Но его авторство пока остается под вопросом, картина проходит исследование, искусствоведы продолжают изучение", - добавила Куликова.

Смоленский государственный музей-заповедник был основан в 1888 году, объединение сложилось на базе трех музеев: историко-археологического, историко-этнографического и естественно-исторического. На данный момент, в его состав входят 16 филиалов и отделов, что делает его одним из крупнейших музейных объединений в России. В фондах музея-заповедника находится порядка 600 тыс. экспонатов.