Концерт в честь 180-летнего юбилея Чайковского прошел в посольстве России в Великобритании

ЛОНДОН, 10 июля. /Корр. ТАСС Мария Пилипенко/. Концерт, посвященный 180-летнему юбилею со дня рождения русского композитора Петра Чайковского (1840-1893), прошел в пятницу в посольстве России в Великобритании. Музыкальный вечер, проведение которого планировалось еще в прошлом году, но несколько раз откладывалось, стал первым с момента введения в Великобритании карантина на фоне распространения пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Концепция концерта под названием "Чайковский: 180 времен года спустя" была разработана 24-летним российским пианистом Виктором Масловым при участии студентов лондонского Королевского колледжа музыки, учеником которого является и он сам. Музыканты написали и исполнили цикл из 12 произведений, по числу месяцев года, вдохновившись фортепианным циклом "Времена года" Чайковского (1873-1875). Часть пьес, исполненных на музыкальном вечере, была создана классиком, а вместе с ними прозвучали произведения юных талантов музыкального вуза в Южном Кенсингтоне, учрежденного в 1882 году.

"Концерт планировался к 180-летию, но осуществить это не было возможности, поэтому мы немного сдвинули даты, но сами пьесы были сочинены в сам юбилейный год", - сказал ТАСС Маслов, добавив, что сам цикл студенты колледжа сочинили "приблизительно за три месяца".

Говоря о разнице между современными композиторами и Чайковским, музыкант заметил: "У современных композиторов гораздо больше возможностей, современное фортепьяно более богато, чем фортепьяно Чайковского, да и сама наука гармонии ушла далеко вперед, предоставив [музыкантам] больше выразительных средств".

Полтора года без музыки

"Сегодня особенное событие. Прошло уже больше 18 месяцев с того момента, как в этих стенах играла живая музыка. Слишком долго мир жил без музыки. То, что происходит здесь сегодня, напоминает нам, во-первых, о том, что мы потеряли, и, во-вторых, о том, сколько наслаждений нас еще ждет", - сказал, выступая перед зрителями, председатель Королевского колледжа музыки лорд Гай Блэк.

Он поблагодарил посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина за возможность провести в стенах резиденции подобное мероприятие. "Таким образом мы отпраздновали 180-летие потрясающего русского [композитора] Чайковского при участии самых удивительных талантов завтрашнего дня", - отметил он.

"Только сегодня удалось всем музыкантам из разных стран, которые участвуют, собраться вместе. К счастью, это получилось. По-моему, все очень хорошо прошло. Весь проект создал замечательный музыкант Виктор Маслов, мы просто предоставили площадку", - сказал ТАСС посол РФ Андрей Келин.

О Викторе Маслове

Виктор Маслов начал заниматься музыкой в пять лет и уже через год был зачислен в первый класс Московской средней специальной музыкальной школы-колледжа им. Гнесиных. В 2007 году он получил стипендию Фонда Владимира Спивакова. За свою карьеру Маслов не раз становился победителем международных конкурсов, в том числе "Памяти Н. Рубинштейна" в Париже, "Музыка Дель Адриатика" в Анконе, "Международного конкурса молодых пианистов памяти В. Горовица" в Киеве. В 2013 году юный пианист стал абсолютным победителем 47-го Международного Радио Конкурса.

С 2014 года Маслов проходит обучение в Королевском колледже музыки в Лондоне в классе профессоров Дмитрия Алексеева и Ванессы Латарш. По его словам, выпускной должен состояться уже через неделю, в следующую пятницу.