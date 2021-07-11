Новую пьесу Ивана Вырыпаева представят на первой лаборатории современной драмы в Суздале

ВЛАДИМИР, 11 июля. /ТАСС/. Новая пьеса известного драматурга, актера и режиссера Ивана Вырыпаева "Мир красивых бабочек" будет представлена в рамках первой лаборатории современной драматургии "Сенокос", которая пройдет в Суздальском районе с 16 по 18 июля. Мероприятие организуют при участии Школы-студии МХАТ, фестиваля "Любимовка" и творческого сообщества "Мира", сообщили ТАСС в воскресенье в оргкомитете лаборатории.

"В лаборатории современной драматургии "Сенокос", которая пройдет в Суздале и окрестностях с 16 по 18 июля, примут участие восемь пьес, которые отобрал профессор Школы-студии МХАТ, режиссер Виктор Рыжаков вместе с "Любимовкой". Читки этих пьес будут поставлены с участием восьми режиссеров и 20 актеров. Среди участников - новая пьеса Ивана Вырыпаева "Мир красивых бабочек", ее поставит известный режиссер Дмитрий Соболев", - рассказала ТАСС пресс-секретарь мероприятия Ксения Гашо.

В числе участников лаборатории также драматурги Серафима Орлова, Анастасия Букреева, Марина Дадыченко, Оля Потапова, Мила Фахурдинова, Юлия Савиковская, Викентий Брызь.

Лаборатория - совместный проект творческого сообщества "Мира", Школы-студии МХАТ и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Идея лаборатории - погружение в современную драматургию и в полевые опыты над ней. В течение нескольких дней студенты актерского факультета Школы-студии МХАТ мастерской Виктора Рыжакова будут жить и трудиться в деревне Фомихе, а после сельскохозяйственных работ заниматься репетициями под руководством молодых режиссеров. В пятницу, субботу и воскресенье в самых разных местах в Суздале и вокруг него будут организованы читки лучших пьес современных драматургов.

Тема лаборатории - "Откуда я родился". Читки будут поставлены молодыми режиссерами в разных пространствах Суздаля и его окрестностях: заброшенная ГЭС, покинутый дом, берег реки Нерли, поля и церкви. Как пояснили организаторы, средства от продажи билетов будут направлены на восстановление помещения сельского театра драмы и комедии в селе Фомихе - деревенский дом, в котором располагался театр, был уничтожен огнем в январе 2021 года.