"Москино" покажет российские фильмы, участвовавшие в фестивале в Карловых Варах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киносеть "Москино" организует фестиваль "Из Москвы с любовью" в честь юбилея Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Фестиваль откроется 16 июля, об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе киносети.

"16 июля в российской столице стартует фестиваль "Из Москвы с любовью", посвященный юбилею Международного кинофестиваля в Карловых Варах", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на площадках киносети зрители увидят фильмы российских режиссеров, которые демонстрировались в конкурсных программах Международного кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).

"Среди них блестящие провокационные дебюты "Интимные места", "Класс коррекции", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", экзистенциальная драма Юсупа Разыкова "Стыд", современная военная драма Алексея Учителя "Пленный", обладатель многочисленных международных наград фильм "Зоология" Ивана И. Твердовского", - рассказал собеседник агентства.

Фестивальные показы пройдут в трех кинотеатрах: "Москино салют", "Москино звезда", "Москино искра", они продлятся до 25 июля.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах проводится уже в 55-й раз. Но с 1952 по 1994 год киносмотр проводился раз в два года. Открывшись в августе 1946 года, он стал первым послевоенным европейским международным кинофорумом, опередив Венецианский и Каннский фестивали, представившие свои программы в сентябре и октябре того же года.