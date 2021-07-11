Умер художник Олег Целков

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Российский и советский художник Олег Целков умер во Франции, где проживал с конца 1970-х годов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье как родственники художника, так и его друзья.

"Олег умер в ночь на воскресенье, всего несколько дней не дожил до своего дня рождения, 15 июля, ему бы исполнилось 87 лет. Причины смерти на данное время не известны, но несколько недель назад он потерял зрение, и это стало для него тяжелым ударом, который он не перенес", - сказала корреспонденту ТАСС его дочь Ольга. Она сообщила, что художник будет похоронен в Шампани. Отпевание, судя по всему, пройдет в Париже, где Целков умер.

"Несмотря на все, он держался до последнего момента бодро, - продолжила дочь художник. - Умирая, он держал руку своей жены, любимой Тони, с которой они прожили более 50 лет и не расставались ни на час. Он умер, читая ей стихи, читая Маяковского и те стихи, которые он сам написал Тоне".

О художнике

Олег Целков родился в семье экономистов, работавших на авиационном заводе. Учился с 1949 по 1953 в московском художественном училище МСХШ, один год проучился в Белорусском театрально-художественном институте в Минске, еще год - в Академии художеств им. И. Е. Репина в Ленинграде, откуда был исключен.

Его первая квартирная выставка состоялась в Москве в 1956 году. Первая официальная персональная выставка прошла в 1965 году в Институте атомной физики им. Курчатова в Москве. С 1970-х годов Целков выставляется в Европе и США. В связи с конфликтом, возникшим с советскими властями, художник в 1977 году покинул СССР и проживал в Париже. В июне 2015 года получил гражданство Российской Федерации.

В 2004 году в России прошли две его персональные выставки. В 2005 году Целков был удостоен премии "Триумф". В одном из своих интервью художник заявил, что "не скучает во Франции по России". "Я вообще ни о чем не скучаю, я занят своей живописью, своей жизнью, очень простой и понятной. Я понимаю разговоры о ностальгии, но, как правило, их ведут совершенно никчемные люди", - сказал Целков. "Я задним числом ни за что не могу предъявить слова обиды. Более того, с возрастом все те обиды, которые у меня были по молодости лет, кажутся глупыми", - сказал также художник.