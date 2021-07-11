Путин присвоил Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Президент присвоил Апексимовой звание "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, указом президента медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак и народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ Дмитрий Харатьян.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоен член Союза литераторов РФ Илья Резник.

Согласно тексту документа, также награжден орденом Дружбы артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров.