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Первый фестиваль анимационного кино Animation Almet Fest Karakuz собрал тысячу гостей

Мероприятие прошло на десяти городских площадках

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Первый российский фестиваль анимационного кино под открытым небом Animation Almet Fest Karakuz посетили свыше тысячи зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Татнефть".

"Фестиваль прошел на десяти городских площадках. Мероприятие посетило более тысячи гостей", - сообщили в пресс-службе.

Концепция мероприятия основана на народной легенде о женщине-воительнице Каракуз, образ которой запечатлен в одноименной скульптуре Даши Намдакова в сквере перед главным зданием ПАО "Татнефть".

В программу трехдневного фестиваля вошли Karakuz Джаз Fest (джазовый фестиваль) с участием Валерия Сюткина, Теоны Контридзе, Вадима Эйленкринга, Мота и других звезд, также Karakuz Бард Fest (бардовский фестиваль) с участием Олега Митяева, Галины Хомчик. Состоялся концерт "Симфоническое кино" в исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана, карнавальное шествие и фестиваль уличных театров из Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Альметьевска, первый российский анимационный фестиваль под открытом небом, выступление уличных музыкантов, ярмарка "Урам Тайм", мастер-классы, выставки и многое другое.

Организовали фестиваль компания "Татнефть" и ее благотворительный фонд для туристической привлекательности города.

В пресс-службе сообщили, что все санитарно-эпидемиологические меры были соблюдены, организаторы контролировали дистанцию между зрителями и масочный режим.

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