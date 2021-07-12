Экранизация комикса Marvel "Черная вдова" возглавила отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Снятая по комиксу Marvel "Черная вдова" стала лидером российского проката, собрав 284,7 млн рублей за за период с 8 по 11 июля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский фильм режиссера Кейт Шортланд вышел в российский прокат 8 июля. Главной героине Наташе Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон, предстоит встретиться со своим прошлым и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые - Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.

Второе место по кассовым сборам занял американо-итальянский мультфильм "Лука", собравший за четыре дня 32,4 млн рублей. Анимационный фильм режиссера Энрико Касароса рассказывает о мальчике по имени Лука, который проводит каникулы в приморском городе в Италии. Но на самом деле в облике Луки скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой расположен город.

На третьей строчке рейтинга оказалась американская криминально-приключенческая комедия "Круэлла" режиссера Крэйга Гиллеспи, собравшая 15,2 млн рублей. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Мошенница Эстелла стремится сделать себе имя в мире моды, но со временем в девушке берет верх ее темная сторона и появляется безжалостная, одержимая стилем Круэлла.