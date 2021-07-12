Союз композиторов России объявил 12 победителей программы "Ноты и квоты"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Союз композиторов России объявил 12 победителей программы композиторских заказов "Ноты и квоты", созданной при поддержке Минкультуры России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе союза.

"Союз композиторов России объявил победителей программы "Ноты и квоты". Услышать новые сочинения 12 российских композиторов можно будет уже в 2022 году. Экспертный совет рассматривал все заявки, оценивая разнообразие и географический охват концертной жизни, которые исполнители гарантируют новому сочинению. Имя коллективов и солистов, репутации заявленных концертных площадок и количество будущих исполнений также учитывались", - говорится в сообщении.

Победителем в номинации для симфонического оркестра или хора стал Омский академический симфонический оркестр, сочинение для которого напишет композитор Алексей Сысоев. Среди победителей в номинации для солиста, дуэта или трио Екатерина Мечетина (заказ Олегу Пайбердину), Александр Рамм (заказ Тихону Хренникову-мл.), Дмитрий Баталов (заказ Владимиру Горлинскому) и другие. В номинациях камерной музыки победили заявки ансамбля "Студия новой музыки" (заказ Ольге Бочихиной), Московского ансамбля современной музыки (заказ Антону Светличному) и другие. Полная информация размещена на официальном сайте Союза композиторов России.

Все новые сочинения прозвучат в 2022 и 2023 гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону, а также за рубежом - в Великобритании, Германии, Италии, Китае, Японии и США.

Всего на конкурс были заявлены более 60 участников, среди которых солисты, ансамбли, оркестры, хоры, филармонии и фестивали. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Череповца, Якутска, Петропавловска-Камчатского и других городов России, заявки пришли из Лондона, Базеля (Швейцария), Брюгге (Бельгия), Карлсруэ (Германия) и Огасты (США).

"Получить такое количество заявок от ведущих коллективов и солистов на исполнение современной музыки было неожиданно и очень приятно. Лонг-лист программы настолько нас впечатлил, что сейчас мы готовим заявку на грант в Фонд культурных инициатив и надеемся на продолжение проекта. Кроме того, Союз композиторов России решил предоставить две дополнительные квоты в номинации для солистов", - рассказала генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

О конкурсе

Как отметили в пресс-службе Союза композиторов России, "Ноты и квоты" - первая в истории современной России государственная программа творческих заказов для композиторов. Новое произведение создается под заказ исполнителя. При этом выплату гонорара берет на себя Союз композиторов России, а музыканты получают новые партитуры для премьер в новом сезоне. Грантовый фонд программы - 3 680 000 рублей.