Участниками основного конкурса фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest стали 45 проектов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Основную конкурсную программу третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest составили 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба смотра.

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. "На участие в конкурсе было получено более 3 000 заявок из 70 стран, а так как в прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии, отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В основной конкурс смотра веб-контента вошли 45 проектов - 18 российских веб-сериалов и проекты из Бразилии, США, Республики Кореи, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана", - сказали в пресс-службе.

В конкурс первых серий включили девять проектов из России, США, Германии, Великобритании и Китая. Создатель фестиваля Антон Калинкин, чьи слова привели в пресс-службе, отметил, что программа грядущего смотра подтверждает, что за последние три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью киноиндустрии.

"На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также надо отметить, что в последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях - российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров. Мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн, конечно, с соблюдением всем мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора", - пояснил он.

Среди российских сериалов в основном конкурсе оказались продолжение проекта "Миллионер из Балашихи", первый сезон которого победил на фестивале в 2019 году, "Секреты семейной жизни" с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым в главных ролях, "Пять с плюсом" с Лукерьей Ильяшенко, продюсерский проект Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Инопланетяне среди нас". Также в программу вошли подростковая драма "Сама дура" Анны Зайцевой, "Выйти нельзя остаться" актрисы Ян Гэ, "Естественный отбор" Кирилла Алехина и другие.

О фестивале

В этом году организаторы приняли решение добавить номинацию "Лучший российский веб-сериал" в связи с большим количеством отечественных проектов в конкурсе. Победителей в номинациях "Лучший веб-сериал", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и других определит международное жюри.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объединяет лучшие проекты со всего мира.