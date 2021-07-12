Заявки на президентские гранты в сфере культуры и искусства подали авторы из 82 регионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив получил заявки на получение грантов из 82 регионов страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий продлится до 30 июля. Свои проекты авторы заявок направляют через информационную систему президентского фонда культурных инициатив. Сейчас на сайте зарегистрированы представители 82 субъектов России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что наиболее активно в системе регистрируются и оформляют заявки жители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Как отметили в фонде, "часть заявок уже одобрена и зарегистрирована в системе, некоторые отправляются фондом на доработку, остальные находятся в стадии заполнения описательной части или составления бюджета проекта".

"Свои творческие проекты подают коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, форумов современного и классического искусства, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев, авторы кросс-культурных проектов", - уточнили в организации.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в текущем году выделено 3,5 млрд рублей. На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".