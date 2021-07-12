Туристический кластер на территории музея Шолохова создадут в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Власти поддержали идею создания туристического кластера на территории государственного музея-заповедника писателя Михаила Шолохова на севере Ростовской области. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов.

"На встрече с министром культуры [РФ] Ольгой Любимовой принято решение о создании на территории государственного музея-заповедника Михаила Шолохова туристического кластера. Уже разработан план перспективного развития до 2030 года. <…> Ольга Любимова обратила внимание на необходимость создания более комфортной логистики для посетителей, усиления работы по их привлечению, а также формирования единого стиля музея", - написал Шолохов.

В числе приоритетов при реализации проекта депутат назвал создание привлекательной и достоверной атмосферы на основе литературных произведений Шолохова, сохранение уникального природного ландшафта. "Осенью прошлого года мы завершили комплексные реставрационные работы в усадьбе в станице Вешенской. В планах создать "Музейный квартал", где появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты", - написал внук писателя. Проект туристического кластера также предполагает строительство гостиничного комплекса.

Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области, он является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. На данный момент в состав музея-заповедника входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 - регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы и 256 памятников археологии, зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га. Ежегодно станицу Вешенскую посещают более 100 тыс. туристов.