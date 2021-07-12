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Каннский кинофестиваль

Фильм "Петровы в гриппе" покажут в более чем 15 странах

Права на показ новой картины Кирилла Серебренникова, в частности, приобрели Франция, Италия, Нидерланды и Турция

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который представляет Россию в конкурсе на Каннскогом кинофестивале, покажут на территории Франции, Бельгии, Нидерландов, Израиля и других стран. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"В преддверии мировой премьеры нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", которая состоится 12 июля в рамках 74-го Каннского международного фестиваля, компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Грецией, Италией, Португалией, Польшей, Чешской Республикой и Словакией, странами Балтии, странами бывшей Югославии", - рассказали в пресс-службе.

Права на кинотеатральный прокат также приобрели компании из Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Кроме того, фильм выйдет во Франции в декабре 2021 года.

Картина снята по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Роли в нем исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн, Юлия Пересильд.

Участие в создании фильма принимали кинокомпания Hype Film, а также компании из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Оператором выступил Владислав Опельянц. В российский прокат драма выйдет 9 сентября. После кинотеатрального проката картина будет эксклюзивно доступна пользователям мультимедийного сервиса Okko.

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РоссияКаннский кинофестивальСеребренников, Кирилл Семенович
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