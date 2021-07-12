Театр на Бронной выделит не менее 300 билетов вакцинировавшимся от коронавируса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Театр на Бронной подарит не менее 300 билетов гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов в понедельник.

"Все, кто приходит сюда и с кем мы будем общаться, смогут заполнить небольшую анкету, и мы с ними свяжемся. Они получат [в театр] на Малой Бронной бесплатные билеты в новом сезоне. Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своем здоровье. <...> У нас выделено не менее 300 бесплатных билетов", - сказал он на автограф-сессии для прошедших вакцинацию в Гостином дворе.

В столице работает свыше 300 прививочных центров. На базе городских поликлиник функционирует 119 центров вакцинации, их время работы было увеличено до 22:00. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них - один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином Дворе.

Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.