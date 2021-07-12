Театр на Бронной будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам с осени

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский Театр на Бронной введет систему QR-кодов для посещения спектаклей с нового театрального сезона. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов в понедельник.

"Мне кажется, это правильная мера, в новом сезоне мы в Театре на Бронной будем вводить QR-коды", - сказал он на автограф-сессии для прошедших вакцинацию в Гостином дворе.

Ранее пропуск по QR-кодам ввел фестиваль "Черешневый лес" на показы спектаклей Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках гастролей на сцене Государственного академического Большого театра России. Московский театр "Ленком Марка Захарова" также заявлял о введении системы QR-кодов с нового сезона на ряд спектаклей репертуара.