Компания Роднянского AR Content будет создавать сериалы для Apple TV+

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Компания продюсера Александра Роднянского AR Content заключила соглашение с международной онлайн-платформой Apple TV+ на создание сериалов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"Партнерство с Apple - это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссеры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией. Это свидетельство грандиозной исторической перемены. Инвестируя ресурсы в локальный контент на национальных языках, онлайн-платформы меняют правила, по которым киноиндустрия существовала десятилетиями", - сказал Роднянский, которого процитировали в пресс-службе.

По условиям соглашения, компания будет разрабатывать и производить для Apple TV+ сериалы "на стыке различных культур и языков". AR Content стала первой компанией за пределами США и Великобритании, которая заключила подобную сделку с глобальной американской платформой. Ранее платформа объявила о партнерстве с компаниями Мартина Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Идриса Эльбы, Ридли Скотта и других кинематографистов.

Apple TV+ предлагает подписчикам только оригинальный контент, сервис был запущен в 2019 году, и на данный момент представлен в ста странах мира. Среди проектов такие сериалы как "Лед Лассо", "Утреннее шоу", "Защищая Джейкоба" и другие.