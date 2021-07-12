Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" показали на Каннском кинофестивале

КАНН, 12 июля. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu) показан в понедельник на 74-м международном Каннском фестивале. Вместе с другими 23 лентами он включен в основной конкурс киносмотра.

Показ, прошедший в главном зале фестивального дворца "Люмьер", является европейской премьерой картины. Презентация фильма стала одной из самых посещаемых на каннском киносмотре. Зрители встретили съемочную группу, вошедшую в зал, долгими овациями.

Сам режиссер не смог присутствовать в Канне из-за запрета на выезд из России. Летом прошлого года московский суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

"Спасибо большое всем зрителям, которые нас сегодня первый раз увидели. Всех вас люблю. Да здравствует XXI век, который позволяет нам, несмотря ни на что, быть вместе", - отметил Серебренников, обратившийся к зрителям при помощи телефонной связи.

Приглашение на каннский конкурс уже третьего фильма Серебренникова свидетельствует о большом внимании на Западе к творчеству режиссера. В 2016 году его фильм "Ученик" получил здесь престижную премию Франсуа Шале, а в 2018 лучшей звуковой дорожкой к художественному фильму был признан саундтрек к картине Серебренникова "Лето".

История российской семьи

Как отметил ранее Серебренников, картина стала его "попыткой выразить Родину через эмпатию и рассказать про детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".

"Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и, может быть, даже в чем-то спасательным кругом", - сказал Серебренников, слова которого привели в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

По роману Сальникова

Фильм "Петровы в гриппе" снят Серебренниковым по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Книга была опубликована в 2016 году и стала победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России. Она, в частности, удостоена премии "Национальный бестселлер", приза критического жюри премии "Нос".

Оригинальный сценарий фильма написал сам Серебренников. Роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. Участие в создании ленты принимали кинокомпания Hype Film, производители из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Оператором выступил Владислав Опельянц. В российский прокат драма выходит в сентябре.

Россия на фестивале

Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 6 июля. Завершится киносмотр 17 июля торжественной церемонией награждения победителей конкурса и объявления обладателя "Золотой пальмовой ветви".

Помимо работы Серебренникова, в главном состязании участвует лента "Купе номер шесть" (Hytti №6), поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ.

Кроме того, в этом году два российских фильма "Дело" (House arrest) Алексея Германа - младшего и "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) Киры Коваленко включены в программу авторского кино "Особый взгляд". В конкурс молодых мастеров включен проект "Белой дороги!" (White road!) Эллы Манжеевой, а в программу Cannes XR - анимационный сериал Георгия Молодцова "Под подушкой" (Under the pillow) в VR-формате. Советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" (Le Repentir, 1984) вошел в цикл "Классика Канна".

Во внеконкурсном показе участвует анимационный фильм "Где Анна Франк?" (Where is Anne Frank?), продюсером которого выступил известный российский кинематографист Александр Роднянский. Поставил картину израильский режиссер Ари Фольман.