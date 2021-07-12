Портреты литовцев в народных костюмах создали в Смоленске при участии Союза художников РФ

ТАСС, 12 июля. Члены Союза художников России и преподаватели детской художественной школы им. М. К. Тенишевой, а также студенты вузов написали цикл портретов местных жителей - представителей литовской диаспоры в национальных костюмах в рамках совместного проекта Смоленского госуниверситета и региональной организации "Литовский дом". По материалам пленэра ко Дню народного единства в Смоленске будет организована выставка, которую также планируется показать в посольстве Литвы в Москве и консульстве республики в Санкт-Петербурге, рассказала ТАСС в понедельник заместитель председателя "Литовского дома" Александра Ковалева.

"На пленэрах писали разные костюмы по сезонности, было восемь профессиональных художников, это были художники из смоленского отделения Союза художников России, также преподаватели детской художественной школы имени Тенишевой и студентка, член молодежного объединения Союза художников России в Смоленске. С нами уже связалось посольство [Республики Литва], оно заинтересовалось выставкой, сам посол хотел бы присутствовать на ее открытии в Смоленске или направить кого-то из представителей делегации. <…> Если 4 ноября все пройдет успешно, если мы получим хорошие отзывы, то, конечно же, мы планируем провести выставку в Литовском посольстве в Москве и в Литовском консульстве в Санкт-Петербурге", - сказала Ковалева.

Пленэры проводились в разных районах Смоленска с 8 июля, в них участвовали члены Союза художников России Лариса Шулика, Татьяна Колодяжная, Геннадий Русецкий и ряд других. В предстоящую выставку также планируется включить работы, которые ранее были созданы смоленскими художниками во время поездок в Литву. "Мы три раза, три года подряд, ездили в Литву, там многие наши художники создали свои произведения, в основном, это был пейзаж. Мы хотим эти произведения включить в экспозицию, чтобы получилась максимально полная картина, которая будет создавать образ литовской национальности", - рассказал ТАСС доцент кафедры изобразительного искусства Смоленского госуниверситета Владимир Петьков.

Смоленская областная организация "Литовский дом" работает с 1997 года, ее основной задачей явлется объединение граждан Литвы, проживающих на территории Смоленска и региона. "Литовский дом" участвует в съездах литовцев на территории Санкт-Петербурга, Вильнюса, Тбилиси, сотрудничает с национальными общинами Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Красноярска, Республики Коми, Киева, Могилева, Тбилиси, Еревана и ряда других государств и регионов.