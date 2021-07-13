Фестиваль премьер театра "Практика" открывается в Музее Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фестиваль премьер московского театра "Практика", на котором в Музее Москвы будут представлены пять премьерных спектаклей в рамках музейно-театрального сотрудничества, пройдет с 13 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"В рамках уникального проекта в обновленном пространстве <…> будут представлены пять спектаклей, премьеры которых состоялись в сезоне 2020/2021: "В кольцах" и "Поле" Марины Брусникиной, "Созвездия" Александра Алябьева, Lorem Ipsum кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и первые публичные показы "ЧПР" Юрия Квятковского и Анастасии Великородной", - сказали в пресс-службе.

Откроется фестиваль спектаклем Юрия Квятковского и Анастасии Великородной "ЧПР". Постановка, соединяющая элементы документального и пластического театра, исследует социальные изменения, связанные с Четвертой промышленной революцией. Актеры Мастерской Брусникина продемонстрируют постепенно исчезающие профессии и недавно появившиеся специальности.

Зрители увидят два спектакля худрука "Практики" Марины Брусникиной. Спектакль "В кольцах" по повести Евгении Некрасовой показывает мистические изменения, произошедшие с Москвой из-за неизвестного заболевания. А постановка "Поле" по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле" раскрывает тяжелую женскую долю. Семь актрис воплощают собой семь этапов жизни, которые суждено пройти каждой женщине.

В программу фестиваля вошел камерный спектакль Александра Алябьева по пьесе Ника Пэйна "Созвездия". Работа иллюстрирует изменчивую основу мироустройства, зрители попадут в квантовую мультивселенную, где каждый поступок героев и каждое принятое ими решение существуют во всех возможных вариантах одновременно. Еще один проект - Lorem Ipsum режиссера Дмитрия Волкострелова и художницы Ксении Перетрухиной - объединил девять молодых режиссеров Мастерской Брусникина. Они работали над разными главами экспериментальной пьесой Екатерины Августеняк, созданной с помощью генераторов текста.

В конце мая департамент культуры Москвы объявил о запуске музейно-театрального проекта "Театр "Практика" в Музее Москвы". В рамках проекта открывается постоянно действующая многофункциональная площадка, которая сначала будет работать в аудитории (лектории) музея и в действующих экспозициях. Позже она переместится в пространство во втором корпусе Провиантских складов, где будут создаваться новые актуальные театральные проекты.