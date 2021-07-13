Спектакли театра Табакова на гастролях в Кузбассе посмотрят около 1 тыс. зрителей

КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Гастроли театра Олега Табакова в Кемерове и Новокузнецке, приуроченные к празднованию 300-летия Кузбасса, состоятся с 13 по 15 июля, но пройдут с учетом ковидных ограничений при 50% заполняемости залов. Спектакли смогут посмотреть около 1 тыс. зрителей, сообщила журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Юлия Тихонова.

"В Кузбассе московский театр Олега Табакова покажет два спектакля, всего состоятся четыре показа. Мы не можем обеспечить полную посадку зала [из-за ковидных ограничений], показы состоятся с 50%-й загрузке зрительных залов и соблюдением масочного режима. В общей сложности около 1 тыс. зрителей посмотрят эти спектакли. Это большой подарок региону в рамках празднования 300-летия Кузбасса", - сказала Тихонова.

Переговоры о проведении гастролей в Кузбассе велись в течение двух лет. Театр Табакова приехал в регион по федеральной программе "Большие гастроли". На сцене Новокузнецкого драматического театра будет показан спектакль "Кукла для невесты", на сцене Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского в Кемерове - спектакли "Кукла для невесты" и "Старший сын".

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. В 2019 году программа приросла зарубежным направлением. Организаторы отмечают, что "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зрителям зарубежья - познакомиться с современным российским театральным процессом.

300-летие Кузбасса по указу президента РФ Владимира Путина отмечается в 2021 году. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Официальные торжества с участием президента РФ состоялись в Кемерове 6 июля. Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе состоялось около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий организованы в муниципалитетах.