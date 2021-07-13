Серебренников тронут теплым приемом фильма "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале

КАНН, 13 июля. /ТАСС/. Российские режиссер Кирилл Серебренников, чей фильм "Петровы в гриппе" (Petrov's flu) участвует в главном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля, обрадован теплым приемом его картины на киносмотре. Об этом он заявил во вторник, выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Канне, посвященной его фильму.

Режиссер не смог присутствовать на премьерном показе картины в понедельник вечером из-за запрета на выезд из России. Летом 2020 года московский суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

"Я больше не под домашним арестом, ситуация уже лучше, - сказал Серебренников. - Раньше я бы не смог участвовать в пресс-конференции даже в телевизионном формате, а сейчас могу. Зум-общение - это общемировая тенденция". "Мы уже немного все к этому привыкли, но главное, что я с вами, вы со мной, нет практически никакого дискомфорта", - заметил режиссер, отвечая на вопросы журналистов.

В традиции русской литературы

Он согласился с мнением, что лента "Петровы в гриппе" выглядит сегодня достаточно метафорично". "Но, честно говоря, мы начинали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово "пандемия", - рассказал он. "Роман Алексея Сальникова, по которому снят фильм, - это часть прекрасной русской литературы, а в ней всегда присутствует своего рода пророчество", - считает Серебренников. По его словам, "русская литература всегда связана с понятием "судьба".

"Что же касается жанров абсурда и сюрреализма, то это все родовые свойства русской культуры и нашей жизни. Мы чувствуем себя в этом достаточно комфортно, мы к этому привыкли. И тот праздник абсурда, который случился в пандемию, для нас даже как-то привычен", - сказал Серебренников.

Он отметил, что важная роль в картине принадлежит музыке. "Мне хотелось, чтобы на основе фильма возникла музыкальная симфония. Там много разных композиций, которые звучат оригинально. Они исполняются нашими музыкантами и моими друзьями, которые работают в театре "Гоголь-центр". Но певец Иван Дорн, принявший участие в фильме, на этот раз не спел в нем, и это один из парадоксов русской жизни", - добавил Серебренников.

"В этом фильме много музыки, особенно сейчас, когда я осуществляю много оперных постановок в музыкальных театрах. Фактически вся жизнь пронизана музыкой, - признался режиссер. - Без музыки чувствуешь себя незащищенным, опустошенным".

Зыбкость бытия и небытия

Серебренников назвал фильм "Петровы в гриппе" "сказкой о путешествии домой". В картине, как отметил мастер, "отражена зыбкость бытия и небытия, она о промежутке между прошлым и будущим, к которому относится, например, Новый год, который в России очень любят".

Отвечая на вопрос о том, столкнулась ли команда с трудностями при съемках фильма, Серебренников заявил, что все трудности всегда в самом себе. "Трудно было снимать, потому что что-то такое придумается, а вот как реализовать никогда не знаешь. Ты снимаешь как бы с нуля. Все трудности, таким образом, в голове", - считает режиссер.

Отдельную благодарность он выразил команде, работавшей вместе с ним над фильмом. "Это счастье, что у нас такая хорошая команда. И вчера у нас был двойной праздник - премьера на Каннском фестивале, где наши друзья шли по каннской ковровой дорожке, и мы в павильоне, где сейчас снимаем фильм, тоже устроили себе красную дорожку" - сказал Серебренников.

Источник вдохновения

Говоря об источнике вдохновения, Серебренников признался, что ему всегда трудно отвечать на этот вопрос журналистов. "Мне трудно ответить на этот вопрос, хотя я понимаю его закономерность на фестивале", - сказал режиссер. "На меня влияют все картины, которые я смотрю, - как те, которые нравятся, так и те, которые не нравятся. Все на нас влияет. Мы находимся в огромном информационном потоке", - отметил мастер. "Фильмы, на которых я воспитывался, - все итальянское, французское, британское, американские великое кино - оно сформировало отношение к кинематографу как к искусству", - признался режиссер.

Он отметил, что "все, кто работает над фильмом, создают новую реальность". "Ничего не было - и вдруг что-то возникает из какой-то эфемерности и исчезает, когда закончились титры, но в вас, зрителях, ведь что-то остается. Так учат русская литература и великий кинематограф. Это что-то главное, ради чего мы все собираемся, в том числе на этом фестивале", - сказал он.

За секунду до трагедии

Режиссер рассказал, что первый съемочный день чуть было не закончился трагически. "Ивану Дорну то ли забыли сказать, то ли он не понял, что надо выйти из павильона перед тем, как там происходит взрыв. И он там остался, и мы с трудом его оттуда вытащили, потому что все бы взорвалось вместе с ним", - добавил Серебренников.

Сам актер отметил, что для него большая честь участвовать в фильме и лично его представлять в Канне. "В России я известен как певец, но, когда мне предложили исполнить роль в фильме Серебренникова, я немедленно согласился", - сказал Дорн. В свою очередь Юрий Колокольников, также участвующий в картине, признался, что для него "большая честь работать с такой талантливой командой". "Пазл фильма сложился", - сказал он.

Продюсер картины Илья Стюарт отметил, что "у картины много партнеров во Франции, Швейцарии, Германии, Великобритании". "Кирилл Серебренников известный режиссер, и все партнеры, с которыми мы работали раньше, хорошо отреагировали на сценарий", - подчеркнул он.

В Канн также приехали актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, исполнившие роли в фильме.