Музей чувашского языка может открыться к 2024 году в Ядрине

ТАСС, 13 июля. Музей чувашского языка может открыться к 2024 году в городе Ядрин Чувашской Республики в доме 1870 года постройки, сообщает во вторник пресс-служба главы администрации Чувашской Республики.

"Мы планируем в ближайшее время разработать проектно-экспертную документацию по реконструкции этого здания. Лучший сценарий, я думаю, это если мы реализуем проект к 2024 году", - приводятся в сообщении слова руководителя региона Олега Николаева.

По его словам, музей чувашского языка может стать новым туристическим центром в Ядрине. Предполагается, что он расположится в доме, в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Николай Ашмарин. Здание было построено в 1870 году и является объектом культурного наследия.

По данным пресс-службы, в 2021 году Госцентру по охране объектов культурного наследия выделено более 1,3 млн рублей на разработку научно-проектной документации с проведением историко-культурной экспертизы здания. При реконструкции будет сохранен исторический облик здания, а сам музей оснастят с учетом современных требований.