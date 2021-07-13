Выставка в честь 100-летия РАМТа открылась в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Открытая выставка, рассказывающая о вековой истории Российского академического молодежного театра (РАМТ), артистах, которые служили в театре, и постановках, которые были осуществлены на его сцене, начала работу во вторник на Никитском бульваре в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Смешно, что день рождения у нашего театра 13 июля, когда сезон уже закрыт. <…> Мы рады, что появилась возможность сделать выставку на Никитском бульваре, это прекрасное место. Мы решили, что, с одной стороны, будет начало истории театра, а с другой - уже новые спектакли и артисты. Показываем, какие актеры здесь были и какие есть", - сказал журналистам художественный руководитель театра Алексей Бородин.

Экспозиция приурочена к столетию театра, которое отмечается 13 июля. Зрители увидят авторов, режиссеров, художников, композиторов, актеров, которые создавали один из первых профессиональных театров для детей и являются его лицом сегодня. На фотополотнах запечатлены корифеи Центрального детского театра Клавдия Коренева, Иван Воронов, Валентина Сперантова, Михаил Андросов, Евгений Перов и Маргарита Куприянова. Помимо этого, гости смогут увидеть в своих первых театральных ролях Олега Ефремова, Льва Дурова, Ирину Муравьеву, Евгения Дворжецкого, Алексея Веселкина, Чулпан Хаматову, Петра Красилова и Нелли Уварову.

В экспозицию вошли кадры сцен из спектакля "Жемчужина Адальмины"по сказке финского автора Закариаса Топелиуса в обработке советского писателя Ивана Новикова, которым открылся Московский театр для детей в 1921 году. Размещены также снимки постановки "Золотой ключик", Алексей Толстой написал пьесу по просьбе Наталии Сац и лично прочел ее актерам.

Были включены кадры легендарной постановки Анатолия Эфроса "В добрый час!", одной из первых работ Петра Фоменко "Король Матиуш Первый", а также популярных в свое время спектаклей "Ловушка номер 46, рост второй" по пьесе Ю. Щекочихина, "Эраст Фандорин" по Б. Акунину, "Отверженные" по В. Гюго и "Берег утопии" по Т. Стоппарду. Увидят зрители и современные хиты театра - "Сын" Юрия Бутусова, "Ромео и Джульетта" Егора Перегудова, "Горе от ума", "Нюрнберг" и "Алые паруса" Алексея Бородина. Экспозиция будет работать до конца августа.

О театре

Датой основания театра принято считать 13 июля 1921 года. В этот день режиссеры Николай Волконский и Наталья Сац в помещении бывшего московского кинотеатра "Арс" (ныне здание занимает Электротеатр "Станиславский") поставили спектакль "Жемчужина Адальмины".

Текущий репертуар насчитывает более 60 спектаклей по классическим и современным произведениям. В их числе "Выстрел", "Станционный смотритель" и "Метель" по произведениям Александра Пушкина, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Приключения Тома Сойера" и "Принц и нищий" по произведениям Марка Твена, "Два веронца" и "Ромео и Джульетта" по пьесам Уильяма Шекспира, "Алые паруса" по произведению Александра Грина, "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна, "Цветы для Элджернона" по произведению Дэниела Киза.