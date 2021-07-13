AFP: старейший в мире действующий французский кинотеатр попал в Книгу Гиннесса

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "Эдем" на юге Франции, где демонстрировались первые фильмы братьев Люмьер, был официально признан в Книге рекордов Гиннесса самым старым действующим кинотеатром в мире. Кинотеатр был открыт 132 года назад. Об этом во вторник сообщило агентство AFP.

"В результате более чем двух лет исследований это административное дело нашло свою награду", - говорится в заявлении Мишеля Корниля, главы ассоциации Les lumieres de l’Eden, которая занимается сохранением и популяризацией этого кинотеатра.

"Это вызывает сильные эмоции, потому что всю свою жизнь я видела, как моя семья борется за то, чтобы "Эдем" продолжал жить", - сказала агентству директор кинотеатра и правнучка его исторических владельцев Мари-Лор Смиловичи.

Кинотеатр "Эдем" открылся 15 июня 1889 года в небольшом средиземноморском порту Ла-Сьота, где в то время проживало всего 12 тыс. человек (сегодня - более 35 тыс.). "Эдем" на первых порах принимал театральные представления, концерты и даже матчи по боксу и греко-римской борьбе.